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"Беларусь: 20 лет в цифрах"

Если оглянуться назад и посмотреть, чего достигла Беларусь за последние, скажем, два десятка лет, не хватит и суток эфира, чтобы перечислить только самые яркие моменты. Но мы рискнули выбрать самое важное. В "Главном эфире" - презентация ролика "Беларусь: 20 лет в цифрах".

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