3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
"Беларусь: 20 лет в цифрах". АПК
Оглядываясь назад, понимаешь, что всегда движущей силой было желание самих людей. Как результат - показатели в плюсе, а прямая на графике развития стремится вверх. Все потому, что в условиях жесточайшей конкуренции времени на раскачку не было - требовался результат! Отсюда и желание сосредоточить инициативы на местах, а значит обеспечить хорошее будущее любому хозяйству.
Кстати, о том, что АПК нельзя потерять, в него нужно вкладывать силы, средства и растить под конкретные запросы кадры, говорили еще на самом первом Всебелорусском народном собрании. Именно тогда была впервые принята Программа социально-экономического развития, которая во главу угла поставила экспорт и продовольствие, а значит и повышенное внимание к сельскому хозяйству.
А иначе и не могло быть в стране, за которой история закрепила статус аграрной, хоть и расположенной, как считалось, в зоне рискованного земледелия. Как шли мы все эти годы к развитому аграрному бизнесу? Постараемся рассказать за минуту. "Главный эфир" продолжает проект "Беларусь: 20 лет в цифрах". Тем самым политиканам тоже будет полезно глянуть.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Мне стыдно за нашу власть" - поляк рассказал о байках про Беларусь, которые разошлись в его стране
Всеобщую известность приобрел семейный рецепт хлеба Ирины Жудрик
Уникальный колокол-богатырь подарили православному храму под Брестом
Дело об атаке дрона на базу ОМОН окончено - Павлу Кулаженко и Виталию Потехину предъявлено обвинение
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва