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"Беларусь: 20 лет в цифрах". Медицина

За 20 лет белорусская медицина преобразилась настолько, что о ней говорят и в мире. За примерами далеко ходить не надо. Буквально на днях международный сертификат получило одно из отделенийРНПЦ онкологии. А это признание нашей клиники европейским центром хирургии. "Беларусь: 20 лет в цифрах". Проект Агентства теленовостей о медицине.


Презентация ролика "Беларусь: 20 лет в цифрах".

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