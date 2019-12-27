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"Беларусь 2" поздравляет с Новым годом!

31 декабря "Пин_код" выйдет в формате новогоднего квеста. Две команды самых активных зрителей под руководством рулевых молодежного проекта Жана Сенкевича и Германа Малыщицкого будут выполнять задания, которые из студии им дадут ведущие Татьяна Матусевич и Екатерина Антонова.

Авторы программы "Пин_код" также подготовили специальные рубрики: этикет за новогодним столом, новогодние лайфхаки и праздничный урок языка. Гостьей проекта станет финалистка национальных отборов на конкурс песни "Евровидение", талантливая исполнительница и автор песен Александра Ткач. Не пропустите. Начинаем в15:20.

Будьте с телеканалом "Беларусь 2" и в старом, и в новом году!

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