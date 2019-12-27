"Беларусь 2" поздравляет с Новым годом!

28 декабря в 11:05 в специальном выпуске программы "Копейка в копейку" вместе с ведущим Ильей Кононовым покупки совершат Дед Мороз и Снегурочка.



Будьте с телеканалом "Беларусь 2" и в старом, и в новом году!

