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"Беларусь 2" поздравляет с Новым годом!

28 декабря в 11:05 в специальном выпуске программы "Копейка в копейку" вместе с ведущим Ильей Кононовым покупки совершат Дед Мороз и Снегурочка.

Будьте с телеканалом "Беларусь 2" и в старом, и в новом году!

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