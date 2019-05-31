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"Беларусь 3" презентовал документальный фильм о жизни композитора Станислава Монюшко
Телеканал "Беларусь3" презентовал документальный фильм о жизни композитора Станислава Монюшко. Премьера прошла накануне в рамках международного форума к 200-летию белорусского и польского композитора. Эксклюзивную информацию съемочная группа искала на малой родине Монюшко - в деревне Убель. В кадре еще семь геолокаций, связанных с маэстро. Над сценарием работало более 20 исследователей творчества композитора. Музыкальное оформление от солистов Большого театра и студентов белорусской консерватории. В фильме прозвучит и двухактовая опера "Галька". Телепремьеру покажут на третьей кнопке медиахолдинга 15 июня
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