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"Беларусь 3" в 12:10 покажет торжественный концерт звезд Большого театра Беларуси ко Дню Независимости

Сегодня в 12:10телеканал "Беларусь 3" покажет торжественный концерт звезд Большого театра Беларуси ко Дню Независимости.

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