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"Беларусь 4. Брест" отметил свой третий день рождения
"Сделай мир лучше!" Под таким девизом телеканал "Беларусь 4. Брест" отметил свой третий день рождения. Телемарафон посвящен добрым делам. В прямом эфире весь день звучали реальные истории людей, которые вносят вклад в развитие своей малой родины. Меценаты, руководители, волонтеры - обычные зрители стали главными героями телевизионного эфира. Параллельно с работой в студии корреспонденты канала работали на улице и в торговых центрах, где интересовались благими делами самих горожан.
Впервые в телемарафоне приняли участие финалисты проекта "Новые лица - 2". Еще недавно они сами были зрителями канала "Беларусь 4. Брест", а сейчас - его новые ведущие. Также в день рождения канала зрители участвовали в лотерее, главный приз которой - телевизор.
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