ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

"Беларусь 4. Брест" отметил свой третий день рождения

"Сделай мир лучше!" Под таким девизом телеканал "Беларусь 4. Брест" отметил свой третий день рождения. Телемарафон посвящен добрым делам. В прямом эфире весь день звучали реальные истории людей, которые вносят вклад в развитие своей малой родины. Меценаты, руководители, волонтеры - обычные зрители стали главными героями телевизионного эфира. Параллельно с работой в студии корреспонденты канала работали на улице и в торговых центрах, где интересовались благими делами самих горожан.

Впервые в телемарафоне приняли участие финалисты проекта "Новые лица - 2". Еще недавно они сами были зрителями канала "Беларусь 4. Брест", а сейчас - его новые ведущие. Также в день рождения канала зрители участвовали в лотерее, главный приз которой - телевизор.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все