"Сделай мир лучше!" Под таким девизом телеканал "Беларусь 4. Брест" отметил свой третий день рождения. Телемарафон посвящен добрым делам. В прямом эфире весь день звучали реальные истории людей, которые вносят вклад в развитие своей малой родины. Меценаты, руководители, волонтеры - обычные зрители стали главными героями телевизионного эфира. Параллельно с работой в студии корреспонденты канала работали на улице и в торговых центрах, где интересовались благими делами самих горожан.