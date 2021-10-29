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"Беларусь 5" празднует 8-летие в соревновательном формате
Свое 8-летие главный спортивный канал страны - "Беларусь 5" - празднует в соревновательном формате. Сегодня с участием легендарных белорусских спортсменов состоялся Кубок 5-го канала по бильярду. Кроме руководителей Белтелерадикомпании, а также поклонника этой игры министра спорта и туризма Сергея Ковальчука, в товарищеский турнир заявились борец Александр Медведь, хоккеист Олег Антоненко, гандболист Сергей Рутенко, футболисты Владимир Корытько и Александр Глеб.
Подобная спортивная программа в день рождения "Беларусь 5" уже стала хорошей традицией - это повод для представителей спорта и любителей и проявить себявозле бильярдного стола, и подвести символические итоги.
Игра была захватывающая! В некоторых партиях интрига держалась до последнего.Победителем турнира стал хоккеист Олег Антоненко.
И сегодня продолжает показывать самые топовые международные и национальные спортивные соревнования.
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