"Беларусь 5" празднует 8-летие в соревновательном формате

Свое 8-летие главный спортивный канал страны - "Беларусь 5" - празднует в соревновательном формате. Сегодня с участием легендарных белорусских спортсменов состоялся Кубок 5-го канала по бильярду. Кроме руководителей Белтелерадикомпании, а также поклонника этой игры министра спорта и туризма Сергея Ковальчука, в товарищеский турнир заявились борец Александр Медведь, хоккеист Олег Антоненко, гандболист Сергей Рутенко, футболисты Владимир Корытько и Александр Глеб.



Подобная спортивная программа в день рождения "Беларусь 5" уже стала хорошей традицией - это повод для представителей спорта и любителей и проявить себявозле бильярдного стола, и подвести символические итоги.