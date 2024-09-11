Беларусь приближается к важной и значимой дате. 17 сентября все вместе мы встречаем День народного единства. Глубокий смысл праздника очень точно формулирует масштабная общественно-политическая акция "Беларусь адзiная".

Консолидация, единство, достижения сильного и независимого государства. Это ключевые темы большой диалоговой площадки, которая продолжает заряжать города и регионы и атмосферой предстоящего праздника, и духом патриотизма.

И, конечно, это всегда открытый разговор. Алеся Высоцкая продолжит.

"Мирная страна: истоки и перспективы белорусской модели развития". Стартовав на прошлой неделе, Республиканская информационно-просветительская акция "Беларусь адзіная" продолжает путешествие по стране. Участники акции говорят о национальных интересах, прошлом, настоящем и будущем. Студенты, педагоги, врачи, производственники, представители ведущих отраслей, лидеры общественных мнений! Разные поколения, но единый взгляд на будущее. Живой открытый разговор о силе единства и работе вместе на созидание и процветание.

Голос белорусского народа сегодня слышен из Мозыря - акция добралась до Гомельского региона. Беларусь современная и Беларусь 30 лет назад - будто два разных государства. Сила власти в фундаменте успехов. "Было - стало" - эти примеры сегодня звучат повсеместно. От костров в стоящих цехах на заре суверенитета до пятерки сильнейших в мире по целому ряду продукции!

Единство для нас - и это тезис от белорусского лидера - главное условие сохранения и жизни государства. А значит, это вопрос выживания нас как нации. 17 сентября это одна из трех исторических дат наряду с Днем Победы и 3 Июля, которые дают возможность заглянуть в прошлое, чтобы крепко держать в руках настоящее и защищать будущее.

"Эти даты объединяют нас, современных белорусов, в стремлении защитить свою историческую память во имя мира на родной земле. Еще раз подчеркиваю: мы не агрессоры. Наш народ по сути не может быть агрессором. Мы никому не угрожаем и никогда не будем угрожать. Это не наша политика. Да и объективно мы никому не можем угрожать. Но себя защищать (будь мы сильными, слабыми) мы обязаны. Это наша историческая роль, наших поколений, живущих сегодня в Беларуси", - заявил Александр Лукашенко.

Масштабный яркий, с глубоким смыслом проект "Беларусь адзiная" завтра продолжит свой маршрут и завершится символично 17 сентября, в День народного единства.