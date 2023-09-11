3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
"Беларусь адзіная": в Орше обсудили партийное строительство и патриотическое воспитание молодежи
Масштабная общественно-политическая акция "Беларусь адзіная" охватывает все больше городов. 11 сентября лидеры общественных объединений пригласили на открытый диалог жителей северного региона. На встречу, которая состоялась в Орше, приехали активисты из разных районов Витебской области.
Партийное строительство, патриотическое воспитание молодежи, сохранение традиций и популяризацию достижений суверенной Беларуси обсудили за два часа живой беседы.
"Высказывались мнения о том, какой тематики посвятить будущий год. Речь идет о вопросах взаимодействия партии", - отметил председатель правления Белорусского общества "Знание", гендиректор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин.
Единство и сплочение сверху не падает и не берется из ниоткуда, оно всегда должно на чем-то основываться. И кроме воспитания, это, конечно, наши трудовые коллективы. Потому что если мы видим, что кое-где нарушается трудовое законодательство, не выплачивается где-то вовремя заработная плата, то это у человека порождает неуверенность в завтрашнем дне. И в таких случаях профсоюзы и другие организации и объединения вместе с нанимателями и местными органами власти должны сделать все, чтобы эти факторы, которые могут привести к социальной напряженности в трудовом коллективе, убирались и решались.
Республиканская акция "Беларусь адзіная" проводится с 2021 года в канун Дня народного единства. Ее инициатор - республиканское государственно-общественное объединение "Белорусское общество "Знание". Старт акции был дан 4 сентября в Молодечно. 12 сентября открытый разговор состоится в Лиде.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Казино, нацмены и приватизация - чем еще запомнился белорусам 1992 год
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Каждый зарабатывал как мог, или Почему в Беларуси в начале 1990-х произошел рост ОПГ
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей