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"Беларусь адзіная": в Орше обсудили партийное строительство и патриотическое воспитание молодежи

Масштабная общественно-политическая акция "Беларусь адзіная" охватывает все больше городов. 11 сентября лидеры общественных объединений пригласили на открытый диалог жителей северного региона. На встречу, которая состоялась в Орше, приехали активисты из разных районов Витебской области.

Партийное строительство, патриотическое воспитание молодежи, сохранение традиций и популяризацию достижений суверенной Беларуси обсудили за два часа живой беседы.

"Высказывались мнения о том, какой тематики посвятить будущий год. Речь идет о вопросах взаимодействия партии", - отметил председатель правления Белорусского общества "Знание", гендиректор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин.

Единство и сплочение сверху не падает и не берется из ниоткуда, оно всегда должно на чем-то основываться. И кроме воспитания, это, конечно, наши трудовые коллективы. Потому что если мы видим, что кое-где нарушается трудовое законодательство, не выплачивается где-то вовремя заработная плата, то это у человека порождает неуверенность в завтрашнем дне. И в таких случаях профсоюзы и другие организации и объединения вместе с нанимателями и местными органами власти должны сделать все, чтобы эти факторы, которые могут привести к социальной напряженности в трудовом коллективе, убирались и решались.
Вадим Грачев, зампредседателя Федерации профсоюзов Беларуси

Республиканская акция "Беларусь адзіная" проводится с 2021 года в канун Дня народного единства. Ее инициатор - республиканское государственно-общественное объединение "Белорусское общество "Знание". Старт акции был дан 4 сентября в Молодечно. 12 сентября открытый разговор состоится в Лиде.

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