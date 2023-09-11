"Беларусь адзіная": в Орше обсудили партийное строительство и патриотическое воспитание молодежи

Единство и сплочение сверху не падает и не берется из ниоткуда, оно всегда должно на чем-то основываться. И кроме воспитания, это, конечно, наши трудовые коллективы. Потому что если мы видим, что кое-где нарушается трудовое законодательство, не выплачивается где-то вовремя заработная плата, то это у человека порождает неуверенность в завтрашнем дне. И в таких случаях профсоюзы и другие организации и объединения вместе с нанимателями и местными органами власти должны сделать все, чтобы эти факторы, которые могут привести к социальной напряженности в трудовом коллективе, убирались и решались.

Вадим Грачев, зампредседателя Федерации профсоюзов Беларуси