Беларусь атакуют кибермошенники. Понятия "фишинг" и "вишинг" уже прочно вошли в обиход оперативников

Белорусскую столицу и в целом Беларусь атакуют кибермошенники. В день только по одной из самых популярных виртуальных площадок купли-продажи правоохранители принимают в Минске от 50 до 100 заявлений от жертв преступников. Расчет криминального мира на занятость белорусской милиции в этот ответственный для страны период банален. Правоохранительная система страны в тонусе и держит руку на пульсе. Личности доморощенных айтишников раскрываются, и, более того, активно информируется население об опасности, до которой порой один клик. На фоне общего снижения преступности в стране наблюдается стремительный рост такого рода преступлений в этом году. Только в Минске - на 40 процентов. Правоохранительный блок противодействует им тем же способом - с использованием технологий.



Наш обозреватель Алеся Высоцкая взялась пополнить словарный запас белорусов такими понятиями, как "фишинг" и "вишинг", которые уже прочно вошли в обиход оперативников. IT-эксперты заявляют об угрозах. И есть данные, что в мире этим занимаются организованные преступные группы. Нередко - прямо во время отсидки в тюрьмах со всеми удобствами, имея под рукой гаджет, вай-фай и стабильный криминальный заработок, не выходя из камеры.







Эти модные в криминальных кругах технологии пришли к нам с Украины

В 2017 году там отмечался небывалый всплеск. И вот волна пытается накрыть белорусов. Напрашиваются параллели, мы выводы делать не станем.

Фишинг - один из видов интернет-преступлений, так и переводится - рыбалка. Его аналог - вишинг, где преступники общаются с вами по телефону. Так кто и зачем стал активно рыбачить в Беларуси? Невнимательность, доверчивость, беспечность - отличные воды для такой рыбалки. День, когда Андрей лишился своих сбережений, был обычным. И подвох вылез наружу не сразу.Первое чувство - шок и желание немедленно защитить свои деньги, ведь никаких транзакций не проводил.

Номером телефона, который Андрей воспринял как банковский, действительно пользуется банк. Как пояснили позже оперативники, у преступников есть технология подмены. То есть, номер реальный, но звонить с него могут хоть из-за океана. Это и был тот самый вишинг - разновидность хищений, когда преступнику только и надо - что узнать номер карты. В 2014 году киберпреступлений (направлений много) зафиксировано чуть более двух тысяч, а через три года - уже более семи. И только за вот эти месяцы 2020-го - уже более восьми. Вымогательство и мошенничество в сети Интернет - среди лидеров.

И чего только не придумал преступный мир, чтобы деньги можно было зарабатывать одним кликом.





В день только в Минске страдают десятки белорусов, разместивших свои объявления на популярной интернет-площадке купли-продажи

30 тысяч рублей - одна из самых больших сумм, которую удалось получить мошенникам через фишинговые ссылки. В интернете сейчас и миллион ссылок, как изготовить такой сайт, где пошагово вам расскажут, как заполучить чужие счета, и главное - отличить липовую страницу от реального сайта порой очень непросто. Оперативники не устают повторять - как только вы выложили объявление, за вами уже охотятся «криминальные рыбаки».





Не переходить по ссылкам, если вам предлагают безналично оплатить товар

За ссылкой на вроде бы реальный сайт может скрываться именно фишинговый. Не давать номер карты. И уж тем более, если вам звонят - даже из банка. Поверьте, финансовое учреждение итак знает все о вас, а уж тем более номера карт. А дальше через цепочку подставных кошельков преступникам осталось вывести деньги в криптовалюту. И все. Оперативники применяют против таких преступников их же методы. В ход идут технологии. И в этом году установлена тысяча 400 таких злоумышленников. Это больше на 21 процент, чем прошлом году. Заблокировано около сотни ресурсов, которые были замечены в фишинге. Помните - жертвой мошенников стать может каждый. И будьте бдительны.





Преступники, как правило, работают в группе