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Беларусь будет поставлять пожарную технику в Зимбабве
Фредерик Шава, министр иностранных дел и международной торговли Зимбабве, в проекте "Успеть до полуночи" рассказал, какую продукцию его страна уже закупает в Беларуси.
Напомним, ранее при обсуждении сфер сотрудничества между нашими странами звучали планы по закупке пожарных автомобилей, карьерной техники, продуктов питания, лекарств, тканей и химических удобрений. Что из этого уже удалось поставить на поток?
"Мы заинтересованы в обеспечении рынков друг друга продуктами, которые пользуются спросом в каждой стране. Мой коллега - министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник, другие должностныелица Министерства промышленности, местное руководство и агентства ответственны за продвижение внешнеэкономической деятельности. Я хочу отметить, что они успешно нашли сферы наших общих интересов. С белорусской стороной мы договорились о поставках пожарной техники очень скоро. И местные чиновники в городах Зимбабве смогут защититься в случае пожаров. Это важно", - сказал Фредерик Шава.
Также он отметил: "Мы хотим подчеркнуть, что мы все сможем выиграть от этого торгового сотрудничества, торгового обмена. Мы думаем, что каждое соглашение, которое мы подпишем, будет по беспроигрышному сценарию".
Полный выпуск проекта "Успеть до полуночи" смотрите здесь.
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