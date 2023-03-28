Беларусь будет поставлять пожарную технику в Зимбабве

Фредерик Шава, министр иностранных дел и международной торговли Зимбабве, в проекте "Успеть до полуночи" рассказал, какую продукцию его страна уже закупает в Беларуси.

Напомним, ранее при обсуждении сфер сотрудничества между нашими странами звучали планы по закупке пожарных автомобилей, карьерной техники, продуктов питания, лекарств, тканей и химических удобрений. Что из этого уже удалось поставить на поток?

"Мы заинтересованы в обеспечении рынков друг друга продуктами, которые пользуются спросом в каждой стране. Мой коллега - министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник, другие должностныелица Министерства промышленности, местное руководство и агентства ответственны за продвижение внешнеэкономической деятельности. Я хочу отметить, что они успешно нашли сферы наших общих интересов. С белорусской стороной мы договорились о поставках пожарной техники очень скоро. И местные чиновники в городах Зимбабве смогут защититься в случае пожаров. Это важно", - сказал Фредерик Шава.

Также он отметил: "Мы хотим подчеркнуть, что мы все сможем выиграть от этого торгового сотрудничества, торгового обмена. Мы думаем, что каждое соглашение, которое мы подпишем, будет по беспроигрышному сценарию".