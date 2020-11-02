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Беларусь будет пресекать попытки разрушить государство
Межконфессиональный диалог, обстановка в обществе и участие церкви в социальных процессах. Эти и другие темы обсуждались сегодня у президента. Состоялась встреча с главой Белорусской православной церкви Митрополитом Вениамином и председателем Совета Республики Натальей Кочановой.
Президент встретился с Патриаршим Экзархом всея Беларуси
Во Дворце Независимости священнослужитель впервые. О личной встрече договорились еще в начале октября во время церемонии открытия нового храма в агрогородке Шершуны Минского района. Президент пояснил: необходимо обсудить существующие в государстве проблемы. Сегодня в стране мирно живут бок о бок представители 25 вероисповеданий. Толерантность и взаимное уважение людей разных религиозных взглядов, как и свобода вероисповедания - неизменный приоритет политики государства.
А. Лукашенко: Мы ценим конфессиональный мир
Беларусь будет пресекать попытки разрушить государство
БПЦ готова к работе по обновлению Конституции
Право на свободу вероисповедания имеет каждый гражданин страны. Это гарантирует Конституция. К слову, и основной закон страны стал темой сегодняшнего разговора. При этом государство и церковь едины в стремлении развития страны и сохранения мира.
БПЦ участвует в решении значимых вопросов общества
Отметим, сегодня БПЦ насчитывает более 1 700 религиозных общин, где работают более 1800 священнослужителей. В стране 1683 храма и еще 190 сейчас строится. БПЦ активно взаимодействует с другим конфессиями и религиозными направлениями по развитию межконфессионального диалога и решению значимых вопросов общества.
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