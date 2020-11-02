Межконфессиональный диалог, обстановка в обществе и участие церкви в социальных процессах. Эти и другие темы обсуждались сегодня у президента. Состоялась встреча с главой Белорусской православной церкви Митрополитом Вениамином и председателем Совета Республики Натальей Кочановой.

Президент встретился с Патриаршим Экзархом всея Беларуси



Во Дворце Независимости священнослужитель впервые. О личной встрече договорились еще в начале октября во время церемонии открытия нового храма в агрогородке Шершуны Минского района. Президент пояснил: необходимо обсудить существующие в государстве проблемы. Сегодня в стране мирно живут бок о бок представители 25 вероисповеданий. Толерантность и взаимное уважение людей разных религиозных взглядов, как и свобода вероисповедания - неизменный приоритет политики государства.



А. Лукашенко: Мы ценим конфессиональный мир



Беларусь будет пресекать попытки разрушить государство

БПЦ готова к работе по обновлению Конституции



Право на свободу вероисповедания имеет каждый гражданин страны. Это гарантирует Конституция. К слову, и основной закон страны стал темой сегодняшнего разговора. При этом государство и церковь едины в стремлении развития страны и сохранения мира.



БПЦ участвует в решении значимых вопросов общества