Беларусь будущего обсуждали в рамках проекта "Открытое знание" в Минске

30 мая здесь собралось более тысячи молодых активистов - это школьники, студенты и учащиеся колледжей. В режиме онлайн одновременно работали и 9 студий из каждого района Минска. Вместе с экспертами говорили о Беларуси будущего и, конечно, о современных разработках наших ученых. Сегодня мы успешно развиваем востребованные во всем мире передовые IT- и биотехнологии. Многие идеи воплощены и в сфере искусственного интеллекта, электротранспорта, микроэлектроники. В центре внимания также развитие космической отрасли. Наша страна успешно запускает на околоземную орбиту свои спутники. Знаковый проект - подготовка и полет на российский сегмент Международной космической станции белорусского космонавта Марины Василевской.