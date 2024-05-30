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Беларусь будущего обсуждали в рамках проекта "Открытое знание" в Минске

В Минске продолжается городской информационно-просветительский проект "Открытое знание". Уже по традиции атриум торгового центра "Столица" стал большой площадкой для диалога с молодежью.

30 мая здесь собралось более тысячи молодых активистов - это школьники, студенты и учащиеся колледжей. В режиме онлайн одновременно работали и 9 студий из каждого района Минска. Вместе с экспертами говорили о Беларуси будущего и, конечно, о современных разработках наших ученых. Сегодня мы успешно развиваем востребованные во всем мире передовые IT- и биотехнологии. Многие идеи воплощены и в сфере искусственного интеллекта, электротранспорта, микроэлектроники. В центре внимания также развитие космической отрасли. Наша страна успешно запускает на околоземную орбиту свои спутники. Знаковый проект - подготовка и полет на российский сегмент Международной космической станции белорусского космонавта Марины Василевской.

Проект "Открытое знание" - это цикл встреч с известными экспертами нашей страны. Кроме обсуждения актуальных вопросов, молодежи предлагают самим инициировать различные проекты, которые можно реализовать в будущем.

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