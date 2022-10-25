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"Беларусь делает очередной серьезный шаг в укреплении своей государственности". Кунцевич о ВНС
С принятием закона о ВНС Беларусь делает очередной серьезный шаг в укреплении своей государственности. Такое мнение корреспонденту БелТА высказал первый заместитель министра информации Андрей Кунцевич.
"Почему законопроект о Всебелорусском народном собрании вызвал такую нервную реакцию со стороны беглой оппозиции и прикормленных ими медиа? По моему мнению, ответ здесь очевиден: в случае поддержки этой инициативы Беларусь сделает очередной серьезный шаг в сторону укрепления своей государственности и тех основ, которые позволят нашему обществу еще эффективнее реагировать на многочисленные геополитические вызовы и угрозы", - сказал Андрей Кунцевич.
Более того, ВНС с учетом грядущих изменений приобретает четкую и конкретную форму, которая выводит принципы народовластия в нашей стране на новый качественный уровень, отметил он. "Расшатать такой армированный фундамент белорусского государства станет в разы сложнее, если вообще возможно", - подчеркнул первый замминистра.
"Большая часть ВНС будет формироваться из числа представителей гражданского общества и депутатов всех уровней на выборной основе, как бы это кто-то сегодня ни пытался оспорить. А значит, ценность депутатского мандата и уровень ответственности даже при голосовании за депутатов сельских советов в период предстоящей электоральной кампании возрастает многократно. По сути, благодаря предлагаемому механизму формирования ВНС система местных советов депутатов (многими и где-то справедливо критикуемая) получает новый импульс в своем развитии и реальную возможность влиять на общереспубликанскую повестку. Подобного широкого уровня народного представительства нет даже в странах с многовековыми демократическими традициями", - констатировал Андрей Кунцевич.
Фото: БелТА
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