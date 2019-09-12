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Беларусь должна стать свободной от токсического и канцерогенного оборудования
Такая задача стоит перед страной на ближайшие 10 лет. К слову, задача непростая, ведь опасное оборудование в советские годы тоннами накапливалось на промышленных предприятиях. Полвека назад такая техника считалась панацеей от многих проблем и обещала стране перевооружение и технический прорыв. Сегодня же экологическая ситуация в мире диктует переход на зеленые технологии и отказ от химически опасных веществ. Реально ли это сделать в нашей стране и главное как - около 80 экологов и представителей международных общественных организаций обсуждали в Гомеле. Подробности темы у Анны Ковалевой.
В Европе будут обезврежены 22,5 тонны химических отходов Беларуси
На территории этого предприятия в Речицком районе хранится более сорока с виду обычных металлических ящиков. На самом деле все это - опасное наследство советских времен. Старые конденсаторы и трансформаторы. В них содержатся токсичные и канцерогенные вещества, опасные для экологии и здоровья человека
Вот такие отходы сейчас хранят более чем 700 предприятий страны. Общий вес опасного груза - около 4 тысяч тонн. В Беларуси пока такие отходы нигде не обезвреживают. Занимаются этим только в Европе.
Правда, вывезти их туда самостоятельно белорусские предприятия чаще всего не могут. Европейские стандарты по транспортировке химических грузов неимоверно высоки, поэтому до сих пор не оставалось ничего, кроме как накапливать стойкие органические загрязнители. С мертвой точки ситуацию сдвинул новый для страны экологический проект. Его цель - примерно за год вывезти из Беларуси и обезвредить 22,5 тонны опасных отходов.
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