Беларусь экспортирует более 300 тысяч тонн сахара

В Беларуси, несмотря на пандемию, экономическое давление, сельское хозяйство не пришло в упадок. Продовольственная безопасность страны - на постоянном контроле.

Сельхозорганизации собрали около 9 с половиной миллионов тонн зерновых с кукурузой - таков итог агросезона. Все это наш хлеб и гарант стабильной работы мясо-молочной отрасли. Не забудем про картофель и овощи, а также сахарную свеклу. 4 миллиона тонн обеспечат работой все четыре сахарных завода Беларуси. На одном из них, в Городее, побывал Алексей Кондратенко.

Новые гибриды сахарной свеклы

В труде специалистов опытной научной станции по сахарной свекле много прагматики, но есть и романтика, даже в названиях гибридов - "алеся", "белполь" или "алиция". Всего за последние годы появилось 6 новинок, 2 проходят сортоиспытания. Работа в полях, теплицах и лабораториях в прямом смысле плодотворная. Гибриды наших ученых из Несвижа востребованы как у белорусских, так и российских сельхозпредприятий.

Сахаристость - важный показатель сахарной свеклы как сырья. Мы проводим отбор сахаристых форм и на их основе создаются родительские формы и гибридные комбинации с улучшенными технологическими качествами и повышенной сахаристостью. Один гибрид у нас зарегистрирован и допущен к использованию по центрально-черноземной зоне России. Осень - горячая пора для сахарных заводов

К слову, у корнеплодов, которые поступают на переработку на Городейский сахарный комбинат, средняя сахаристость 17 %, что выше базисной. С сентября и до конца года горячая пора для всех четырех сахарных заводов страны. Весь объем урожая сезона - почти 4 миллиона тонн корнеплодов - непрерывно поступает с полей.

Наподобие солигорских терриконов такие свекольные кагаты в Городее вырастают один раз в год. В сутки они увеличиваются на 10.000 тонн, но одновременно эти горы и уменьшаются. Ведь сахарная свекла идет на переработку.

Культура достаточно трудоемкая, требует подхода к себе и внимания. В этом году даже при засухе есть хозяйства-рекордсмены. Три хозяйства в нашем Несвижском районе получили более 800 центнеров с гектара. Это "Снов", "Грицковичи" и "Новая жизнь". Многие фермеры занимаются свеклой. В этом году 10 фермеров заключили с нами контракты, на следующий год планируем. Валерий Крепский, заместитель гендиректора Городейского сахарного комбината





Судя по обилию пара над цехами комбината, предприятие поэтапно загружается переработкой. Сладкая арифметика несложная: из одной тонны свеклы получается 145 килограммов сахара. Само производство безотходное. Свекловичный жом, к примеру, добавляют в корм животным.

Отмытая и чистая свекла режется в стружку. Из нее потом извлекается сок, он проходит несколько степеней очистки, фильтрации. Выпаривается до состояния сиропа, только потом мы получаем наш всеми любимый продукт - белый сахар . Александр Пальчевский, начальник производства Городейского сахарного комбината





Цены на сахар позволят заработать и сельхозорганизациям

На особую значимость сахарной свеклы обратил внимание и глава государства. Да, урожай сезона хороший, значит и себя сахаром обеспечим, и на экспорт хватит. Сладкий товар позволяет заработать и самим хозяйствам - производителям сырья.

На экспорт нацелено и городейское предприятие. В географии заказов - Россия, страны Средней Азии. Кроме самого сахара, покупатели ценят также и продукцию переработки наших ягод и фруктов. Ее производят в филиалах комбината в Минской области.

Помимо сахара, мы выпускаем соки, джемы, повидло, подварки, конфитюры. Недавно наш руководитель уехал в Объединенные Арабские Эмираты и подписал контракт. У них есть интерес к нашим джемам. Олег Турко, начальник отдела маркетинга Городейского сахарного комбината



