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Беларусь тепло встречает и вдохновляет - за что еще туристы выбирают нашу страну

Беларусь - это еще и наша природа, достопримечательности, страна с богатой историей и культурой. У нас тепло встречают и вдохновляют - об этом знают и за рубежом.

Только в прошлом году Синеокую посетили 1,4 млн иностранных туристов. Они приезжают из разных уголков, чтобы прочувствовать тот самый белорусский колорит. Им делимся с туристами и в День Независимости. Но не только за гостеприимство любят нашу страну.


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Мы из Москвы все. Тепло нас встречают всегда. Архитектура, прекрасные люди, чистый город, хорошие цены.

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Мы приехали из Татарстана, город Набережные Челны (1800 км). В Беларуси что нам понравилось? Люди. Очень вкусная еда. Драники вкусные. Были мы в музее Великой Отечественной войны. Очень понравилось. У нас такого нет. Есть на что посмотреть и задуматься.

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Здесь живу и родилась, а он гость столицы. Все нравится, люди добрые. Хотелось, чтобы наша страна была единая. А День Независимости - важный день и праздник для государства, для людей.


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Никогда не была у Лукашенко в гостях. Надо же героя посмотреть. Мне нравится Беларусь, потому что это единственная страна, которая близка русскому человеку.

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