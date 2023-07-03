Беларусь тепло встречает и вдохновляет - за что еще туристы выбирают нашу страну

Мы приехали из Татарстана, город Набережные Челны (1800 км). В Беларуси что нам понравилось? Люди. Очень вкусная еда. Драники вкусные. Были мы в музее Великой Отечественной войны. Очень понравилось. У нас такого нет. Есть на что посмотреть и задуматься.