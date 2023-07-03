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Беларусь тепло встречает и вдохновляет - за что еще туристы выбирают нашу страну
Беларусь - это еще и наша природа, достопримечательности, страна с богатой историей и культурой. У нас тепло встречают и вдохновляют - об этом знают и за рубежом.
Только в прошлом году Синеокую посетили 1,4 млн иностранных туристов. Они приезжают из разных уголков, чтобы прочувствовать тот самый белорусский колорит. Им делимся с туристами и в День Независимости. Но не только за гостеприимство любят нашу страну.
Мы из Москвы все. Тепло нас встречают всегда. Архитектура, прекрасные люди, чистый город, хорошие цены.
Мы приехали из Татарстана, город Набережные Челны (1800 км). В Беларуси что нам понравилось? Люди. Очень вкусная еда. Драники вкусные. Были мы в музее Великой Отечественной войны. Очень понравилось. У нас такого нет. Есть на что посмотреть и задуматься.
Здесь живу и родилась, а он гость столицы. Все нравится, люди добрые. Хотелось, чтобы наша страна была единая. А День Независимости - важный день и праздник для государства, для людей.
Никогда не была у Лукашенко в гостях. Надо же героя посмотреть. Мне нравится Беларусь, потому что это единственная страна, которая близка русскому человеку.
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