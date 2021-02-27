Беларусь: год с COVID-19

Вот уже год длится борьба с коронавирусом в нашей стране. В ночь с 27 на 28 февраля 2020 года в Беларуси был зарегистрирован первый случай COVID-19. За это время мы разработали свои тест-системы диагностирования инфицированных, отслеживали контакты, изолировали их, по необходимости перепрофилировали больницы. Хватало и коек, и кислородных точек, ИВЛ. Сейчас многие учреждения здравоохранения возвращаются к привычному режиму работы.

"У нас были стационары первой линии, так называемые стационары долечивания, стационары реабилитации. И сейчас у нас такая схема работает. Почти половина пневмоний мы пролечили в амбулаторных условиях – это тоже такое наше достаточно значимое отличие. В интернатах – круглосуточном пребывании наших пожилых людей, которые, кстати, явились наиболее опасным фактором во многих странах, мы при заносе туда инфекции вывозили тяжелых только пациентов. А туда базировали наших специалистов. То есть, открывали там врачебные посты наших специалистов. И второе, приходили вместе с Министерством труда и социальной защиты - так называемый вахтовый метод. Когда по 2 недели сотрудники работали там без выхода за пределы этого учреждения. Вот это, с нашей точки зрения, тоже повлияло в какой-то степени на темп развития эпидемии".