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Беларусь: год с COVID-19

Вот уже год длится борьба с коронавирусом в нашей стране. В ночь с 27 на 28 февраля 2020 года в Беларуси был зарегистрирован первый случай COVID-19.

За это время мы разработали свои тест-системы диагностирования инфицированных, отслеживали контакты, изолировали их, по необходимости перепрофилировали больницы. Хватало и коек, и кислородных точек, ИВЛ. Сейчас многие учреждения здравоохранения возвращаются к привычному режиму работы.

Свой путь в борьбе с коронавирусом

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Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

"У нас были стационары первой линии, так называемые стационары долечивания, стационары реабилитации. И сейчас у нас такая схема работает. Почти половина пневмоний мы пролечили в амбулаторных условиях – это тоже такое наше достаточно значимое отличие. В интернатах – круглосуточном пребывании наших пожилых людей, которые, кстати, явились наиболее опасным фактором во многих странах, мы при заносе туда инфекции вывозили тяжелых только пациентов. А туда базировали наших специалистов. То есть, открывали там врачебные посты наших специалистов. И второе, приходили вместе с Министерством труда и социальной защиты - так называемый вахтовый метод. Когда по 2 недели сотрудники работали там без выхода за пределы этого учреждения. Вот это, с нашей точки зрения, тоже повлияло в какой-то степени на темп развития эпидемии".

Нет сегодня проблем с лекарствами. В достаточном количестве средств индивидуальной защиты. А вот маски торопиться снимать не стоит - впереди ожидаем третью волну - отметил министр здравоохранения Беларуси.

В Беларуси, напомним, продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции. Сейчас на крупнейшем фармпредприятии "Белмедпрепараты" запускают производство вакцины "Спутник V".

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