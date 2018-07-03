Беларусь гордится своими достижениями в области медицины

За годы независимости наша страна достигла хороших результатов как в оборонном комплексе, так и в промышленности, сельском хозяйстве, социальной и научной сферах.

Прочное место занимает Беларусь и в категории стран с высоким уровнем развития человеческого потенциала. Лидируем среди стран СНГ. За последние годы наблюдается настоящий прорыв и в медицине.

Белорусские врачи не только в столице, но и в регионах, спасая жизни, проводят буквально ювелирные операции.

Сложные, почти ювелирные операции, без шрамов и боли, стали обычной практикой для региональных врачей. Только за день в Брестской областной больнице происходит свыше полусотни вмешательств. В перспективе даже планируется использование аппаратов-роботов.

Именно брестские хирурги первыми среди региональных медиков освоили трансплантацию органов и тканей. Сегодня они проводят пересадки почек, печени, роговицы глаза, легочной артерии, аорты и даже сердца.

Комфортные палаты, индивидуальные родильные залы и новейшее оборудование. Брестский роддом сегодня - это современный перинатальный центр. Последние пять лет здесь наблюдается настоящий беби-бум. Ежегодно рождаются почти 6 тысяч маленьких белорусов.

Младенческая смертность в регионе значительно снижается. Для недоношенных детей - инкубаторы нового поколения. Здесь выхаживают крох со всей области весом меньше 800 граммов.

"Сложных" малышей, родившихся раньше срока, спасают в каждом областном центре. А в Могилеве, чтобы новорожденные быстрее поправлялись, даже включают в палатах музыку. Об уникальных возможностях детского хирургического центра расскажет мой коллега Андрей Ястребов.

Совершенно новый, современный, фантастический мир медицинских услуг - именно так называют хирургический центр Могилевской детской областной больницы. В следующем году ему исполнится пять лет.

От простейших переломов до тончайшей микрохирургии глаза. Операции проходят под пристальным контролем высокотехнологичной аппаратуры, позволяющей связываться онлайн с любым специалистом в мире. Одновременно здесь работают 5 операционных. Еще одна - в режиме ожидания для экстренных случаев.

Одно из главных достижений, которым гордятся белорусские врачи, - высококлассные операции, позволяющие буквально поставить на ноги пациентов с диагнозом ДЦП. Опытом могилевские хирурги уже делятся на крупнейших международных конгрессах.

Успешно освоена лапароскопия. На вооружении офтальмологов - лазерное оборудование, позволяющее лечить даже новорожденных. В помощь специалистам и современный многосрезовый мультиспиральный томограф. Он позволяет не только сократить время обследования маленьких пациентов, но и сделать полный анализ их состояния.