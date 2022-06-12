Беларусь готова активно участвовать в программах модернизации Курской области

Наша страна приобрела успешный опыт реализации кооперационных проектов по выпуску практически всей техники: тракторов и комбайнов, сельхозтехники другой, автомобильной техники. Можем поделиться наработками с курскими коллегами. Располагаем необходимыми ресурсами для участия в программах импортозамещения. Я уже об этом говорил с Президентом Путиным, недавно приняли такое решение. С нашей стороны мы предложили конкретные проекты россиянам, которые очень нужны будут в ближайшее время, востребованы не только в Беларуси, но и в Российской Федерации. Для этого россияне выделяют около полутора миллиардов долларов на эти программы только на территории Беларуси. Мы понимаем, что без импортозамещения, особенно по критическим отраслям, так называемого критического импорта, нам будет очень сложно развиваться. Надо все-таки развивать свою экономику, свою промышленность.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

