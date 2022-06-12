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Беларусь готова активно участвовать в программах модернизации Курской области
Беларусь готова активно участвовать в программах модернизации российских регионов, к примеру, Курской области. Вообще именно регионы воплощают в жизнь интеграционные планы наших стран. В последнее время фактически не проходит и недели без визита в Беларусь делегаций из самых разных уголков Российской Федерации.
Все отмечают окно возможностей, которое сегодня есть для работы. Жизнь подталкивает быть ближе. Никто и не против! Строительство, промкооперация, АПК - везде есть резервы, тем более что Курск планирует войти в топ-10 российских регионов в сфере устойчивого развития.
Товарооборот с Беларусью пока не заоблачный - в районе 200 миллионов долларов, но он растет! В Минске прозвучало четкое предложение - не просто торговать, а создавать совместные производства и активнее продвигаться по импортозамещению!
Наша страна приобрела успешный опыт реализации кооперационных проектов по выпуску практически всей техники: тракторов и комбайнов, сельхозтехники другой, автомобильной техники. Можем поделиться наработками с курскими коллегами. Располагаем необходимыми ресурсами для участия в программах импортозамещения. Я уже об этом говорил с Президентом Путиным, недавно приняли такое решение. С нашей стороны мы предложили конкретные проекты россиянам, которые очень нужны будут в ближайшее время, востребованы не только в Беларуси, но и в Российской Федерации. Для этого россияне выделяют около полутора миллиардов долларов на эти программы только на территории Беларуси. Мы понимаем, что без импортозамещения, особенно по критическим отраслям, так называемого критического импорта, нам будет очень сложно развиваться. Надо все-таки развивать свою экономику, свою промышленность.
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