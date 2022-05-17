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Беларусь готова делиться опытом по противодействию цветным революциям
МВД Беларуси готово поделиться опытом по противодействию цветным революциям. Об этом журналистам рассказал министр внутренних дел. Как заявил Иван Кубраков, в последние годы обстановка в мире серьезно изменилась, и стремительно растет число внутренних и региональных конфликтов, сеющих раздор в обществе. По словам министра, в ряде стран СНГ обострилась общественно-политическая обстановка, активизировались террористические и экстремистские группировки, отдельные радикалы. Для того чтобы противостоять сегодняшним вызовам и угрозам, в Минске проходит саммит руководителей столичных управлений внутренних дел стран СНГ. Говоря о проблеме активизации террористических элементов, Иван Кубраков заметил, что масштабы деятельности цветных революций создают угрозу безопасности и стабильности.
Противостоять цветным революциям и противодействовать массовым нарушениям охраны общественного порядка в 2020 году без каких-то серьезных последствий получилось только именно в Республике Беларусь. Это признают все. Поэтому коллег в первую очередь интересует наш опыт в этом вопросе, в том числе и противодействие информационным войнам. Поэтому они изучают и этот наш опыт. И все, когда готовились уже к совещанию, все изъявили желание посетить наши спецподразделения, отряды милиции особого назначения, коллег интересует организация работы. Мы в этом плане открыты и готовы поделиться этим опытом, поэтому проведение данного совещания именно и запланировано было в Минске.Важно консолидировать усилия правоохранителей СНГ в современных условиях, заявил Иван Кубраков и отметил, что любые стратегии противодействия преступности не помогут отдельно взятому государству. При этом министр подчеркнул, что нынешний саммит руководителей столичных органов внутренних дел стран СНГ должен стать открытой площадкой по обмену профессиональным опытом.
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