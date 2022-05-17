Беларусь готова делиться опытом по противодействию цветным революциям

Противостоять цветным революциям и противодействовать массовым нарушениям охраны общественного порядка в 2020 году без каких-то серьезных последствий получилось только именно в Республике Беларусь. Это признают все. Поэтому коллег в первую очередь интересует наш опыт в этом вопросе, в том числе и противодействие информационным войнам. Поэтому они изучают и этот наш опыт. И все, когда готовились уже к совещанию, все изъявили желание посетить наши спецподразделения, отряды милиции особого назначения, коллег интересует организация работы. Мы в этом плане открыты и готовы поделиться этим опытом, поэтому проведение данного совещания именно и запланировано было в Минске. Важно консолидировать усилия правоохранителей СНГ в современных условиях, заявил Иван Кубраков и отметил, что любые стратегии противодействия преступности не помогут отдельно взятому государству. При этом министр подчеркнул, что нынешний саммит руководителей столичных органов внутренних дел стран СНГ должен стать открытой площадкой по обмену профессиональным опытом.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси