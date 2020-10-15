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Беларусь готова к борьбе с коронавирусом

Чтобы противостоять инфекции, работа поликлиник и больниц вновь меняется. Врачи возвращаются к закрытым комбинезонам, респираторам. У пациентов измеряют температуру. Тех, у кого повышенная, перенаправляют в инфекционное отделение - и это через отдельный вход.
Наша съемочная группа отправилась не только в учреждение здравоохранения, но и на склад, где хранятся средства индивидуальной защиты. Всего ли хватает? Репортаж Анастасии Бенедисюк.


Запас СИЗ - в достаточном количестве

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Средства индивидуальной защиты актуальны сегодня не только для медработников, но и рядовых граждан. И если о повседневном ношении специалисты еще спорят, то для похода в поликлинику этот атрибут обязателен.

Готовность поликлиник ко 2-й волне коронавируса

Срок самоизоляции сокращен до 10 дней

Среди неблагоприятных - 140 стран. Впрочем, список постоянно обновляется. Ознакомиться с ним можно на сайте Минздрава. Коронавирус не утихает. Да, есть СИЗ, есть опыт, но самоконтроль не помешает.

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