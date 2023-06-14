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Беларусь готова к отражению абсолютно любого вида агрессии - Богодель

"Само посещение главы государства предприятий ВПК - своевременно и необходимо для того, чтобы показать как на внутреннем, так и на внешнем контуре то, что наше государство сегодня находится, по сути, на завершающей стадии готовности к отражению абсолютно любого вида агрессии", - заявил Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси в интервью телеканалу "Беларусь 1".

Есть четкие целевые установки, у нас приняты нормативно-правовые акты: Конституция Республики Беларусь, Концепция национальной безопасности, доктрины, закон "О народном ополчении". Есть четкие целевые установки, куда мы идем. На основе вот этих целевых установок мы сегодня формируем и проводим военное строительство - важнейший элемент того, что нам нужно, в чем заключается наша оборонная достаточность для отражения любой агрессии извне.
Андрей Богодель

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