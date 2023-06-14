Беларусь готова к отражению абсолютно любого вида агрессии - Богодель

Есть четкие целевые установки, у нас приняты нормативно-правовые акты: Конституция Республики Беларусь, Концепция национальной безопасности, доктрины, закон "О народном ополчении". Есть четкие целевые установки, куда мы идем. На основе вот этих целевых установок мы сегодня формируем и проводим военное строительство - важнейший элемент того, что нам нужно, в чем заключается наша оборонная достаточность для отражения любой агрессии извне.

Андрей Богодель