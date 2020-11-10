ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Беларусь готова поделиться опытом борьбы с COVID-19

Беларусь готова поделиться в Шанхайской организации сотрудничества своим опытом борьбы с коронавирусом - об этом сообщил премьер Беларуси на заседании Совета глав государств - членов организации в формате видеоконференции. По словам Романа Головченко, пандемия обнажила множество проблем в политической, социально-экономической и гуманитарной сферах. Остро стоит вопрос продовольственной безопасности, и Беларусь готова активно подключаться к решению этой задачи и способствовать развитию программы.


Головченко также подчеркнул, что Беларусь сегодня способна оказать помощь в области транспортных перевозок, в том числе товаров медицинского назначения для борьбы с коронавирусом. Сегодня мы используем совершенные спутниковые навигационные пломбы, которые позволяют исключить излишние пограничные формальности, благодаря чему движение грузов ускоряется.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все