Беларусь готова поделиться опытом борьбы с COVID-19

Беларусь готова поделиться в Шанхайской организации сотрудничества своим опытом борьбы с коронавирусом - об этом сообщил премьер Беларуси на заседании Совета глав государств - членов организации в формате видеоконференции. По словам Романа Головченко, пандемия обнажила множество проблем в политической, социально-экономической и гуманитарной сферах. Остро стоит вопрос продовольственной безопасности, и Беларусь готова активно подключаться к решению этой задачи и способствовать развитию программы.

