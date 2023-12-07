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Беларусь готова поставлять посадочный материал для лесовосстановления России

Познакомиться сбелорусским опытом ведения лесного хозяйства сегодня прибыла делегация из Российской Федерации во главе с заместителем председателя правительства -Викторией Абрамченко.Место встречи - Копыльский опытный лесхоз.

Беларусь готова поставлять посадочный материал для лесовосстановления России

Как отметил министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик, наша страна готова поставлять посадочный материал для лесовосстановления России. Стороны также обсудили тему реагирования на пожары и цифровизацию отрасли.

Единая государственная автоматизированная информационная система в лесной промышленности

Делегация из России посетила Копыльский лесхоз

В поле внимания - Единая государственная автоматизированная информационная система и интеграция ее с российским реестром.

Система учета древесины одна - от пня до потребителя проследить, чтобы была прозрачность движения. В течение, может, месяца, планируем до Нового года, чтобы они были сопряжены и лесные грузы прослеживались наши на территории Российской Федерации, российские грузы на территории Беларуси.
Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси
Еще одно направление - это научное взаимодействия в сфере восстановления лесов. И, возможно, мы поработаем вместе в части создания питомников. У белорусских коллег очень хороший опыт накоплен и есть хороший задел. Нам есть чему поучиться.
Виктория Абрамченко, зампредседателя правительства России
Задача - в течение месяца завершить интеграцию белорусской ЛесЕГАИС и российской, чтобы не было сложностей, чтобы легко отгружать.
Иван Советников, глава Рослесхоза

По ряду качественных характеристик лесного фонда Беларусь входит в число ведущих лесных держав. Покрытая лесом площадь составляет более 40 % территории страны. 89 % находится в ведении Министерства лесного хозяйства страны. За последние 30 лет доля спелых лесов увеличилась в 4 раза.

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