Беларусь готова поставлять посадочный материал для лесовосстановления России

Система учета древесины одна - от пня до потребителя проследить, чтобы была прозрачность движения. В течение, может, месяца, планируем до Нового года, чтобы они были сопряжены и лесные грузы прослеживались наши на территории Российской Федерации, российские грузы на территории Беларуси.

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси