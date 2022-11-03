Беларусь готова участвовать в обновлении пассажирского транспорта в Ростовской области

На встрече в правительстве с российской делегацией детально обсудили перспективные проекты, интересные для нас. Беларусь готова участвовать в обновлении пассажирского транспорта. Наши автобусы на этих дорогах уже знают, поставки были как раз к чемпионату мира по футболу.

Сегодня мы предлагаем новинки - на дизеле и газомоторном топливе и электробусы. Наши машиностроители сумели быстро создать антисанкционные модели, где все комплектующие свои. И такая работа по импортозамещению идет вместе с россиянами. А у МАЗа в Ростове есть и собственный сервисный центр.

"Мы смогли подставить плечо многим российским производителям, которым нужно было срочно искать замену тем или иным агрегатам, узлам, комплектующим. Большой спектр белорусских предприятий сейчас поставляет целый шлейф различного оборудования для компании "Ростсельмаш", - обратил внимание Роман Головченко.

