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Беларусь готовится к масштабной самопрезентации на EXPO-2020 в Дубае
Несмотря на то, что за время пандемии в мире никуда не исчезли различные противоречия, наша страна продолжает сотрудничать в области производства, науки и культуры со многими странами мира.Сейчас мы готовимся к масштабной самопрезентации на EXPO-2020. Всемирная выставка пройдет в Дубае и станет площадкой для демонстрации новейших научно-технических достижений, а также культуры, истории и традиций всего мира. Международный форум станет первым в регионе Ближнего Востока, Африки и Южной Азии. В проекте примут участие 192 страны. И для каждой из них этот проект - вопрос имиджа. Форум дает возможность обретения новых рынков сбыта, стратегических партнеров, привлечения инвестиций. Пока в Дубае ведется строительство белорусского павильона, в разных уголках республики эксперты в различных сферах готовятся представить свои проекты многомиллионной аудитории. Как будет выглядеть Белорусский дом в лучах арабского солнца? Репортаж Инны Пилевич.
"Древо познаний" - доминанта белорусского павильона на EXPO-2020 в Дубае
Она выращивает древо из текстиля, чтобы посадить его в арабской пустыне. Художница Христина Высоцкая вот уже 11 месяцев создает арт-объект, который украсит белорусский павильон на международной выставке EXPO в Дубае. Скульптура высотой в 9 метров создается старинной техникой - так наши бабушки ткали ковры. Современное прочтение наших традиций.
Христина Высоцкая, художник:
"Внутри идет металлический каркас. А поверхность покрывает тканая оболочка. Это идет ремизное ткачество с имитацией ковровых техник. Каждая ниточка закладывалась во время ткачества на ремизном станке вручную. Это должна быть несущая доминанта во всем здании".
"Лес технологий будущего": белорусский павильон на EXPO-2020 в Дубае
Валерий Садохо, директор Национального центра маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси:
"Планируется 25 миллионов посетителей. В том числе - 70% извне. И, естественно, участие Республики Беларусь как члена мирового сообщества с точки зрения имиджа нашей страны, с точки зрения того, чтобы показать, какие у нас достигнуты результаты в области науки, новых технологий, культуры образования, какие есть потенциальные возможности для привлечения туризма".
Белорусский дом в Дубае строит швейцарская компания. Павильон высотой в три этажа
Его общая площадь - 1200 квадратных метров. На сегодня готовность - 70 процентов. Хотя открытие объекта, как и павильонов остальных стран-участниц, находилось под угрозой срыва. Пандемия не позволила проекту состояться в изначально намеченные сроки. Мероприятие отложили на год. При этом бренд оставили без изменений - "EXPO-2020" откроется 1 октября 2021 года.Официальной площадкой EXPO-2020 станет Dubai Trade Center. Он построен специально для форума и занимает площадь в 438 гектаров. Для сравнения: это 93 стадиона "Динамо" или 33 Дворца Республики. На территории центра разместятся более 190 павильонов. Они будут работать ежедневно на протяжении полугода.
Презентация 4D-принтера
Не просто показать себя, а добиться вау-эффекта. Посетителей намерены удивлять самыми современными разработками. Так, сейчас в Национальной академии наук готовятся представить биопринтер нового поколения. В Минске в центре головного мозга работают над технологией 4D-печати, способной воспроизводить живые клетки.
IT-разработки презентуют на всемирной выставке в Дубае
Свои ноу-хау покажут и резиденты Парка высоких технологий. От сельского хозяйства до образования. Так в Дубае будет представлена платформа «Знай бай». Это электронный сервис для образования. Он позволяет родителям быть в курсе происходящего в школе, а учителям сократит бумажную работу.
Юлия Кузьмина, менеджер проекта:
"Мы предоставляем для школы электронные журналы. Учителя вносят туда отметки. Записывают тему урока и домашнее задание. А родители и дети получают электронный дневник, в котором они видят свои отметки, домашние задания и темы урока".
13 фотокартин о Беларуси для EXPO-2020
История, традиции и культура Беларуси - в фотокартинах. За коридор искусства в белорусском павильоне отвечает DASHA ART. Сейчас на родине супрематизма в культурной столице нашей страны художник создает фотополотна.Вдохновляется работами знаменитых витебских творцов от Шагала до Малевича. Для EXPO готовит 13 сочных кадров. В нетривиальном ракурсе - наши достопримечательности, традиции, исторические персоналии.
Открытие белорусского павильона - 1 октября
На других посмотреть и своих поддержать - теперь белорусы смогут стать гостями EXPO без получения отметки в паспорте. С января ОАЭ отменили визы для граждан нашей страны. Открытие национальной экспозиции намечено на 1 октября.Также на весь период проекта разработаны культурная и деловая программы. Возможность презентовать себя будет и после EXPO. Каждая страна-участница получит право использовать свою площадку по окончании форума. Объект разрешат эксплуатировать в течение 5 лет.
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