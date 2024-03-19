Беларусь готовится к новому агросезону - впереди посевная

Это и технологическое качество, и хлебопекарное качество для зерновых культур. Это анализ питательной ценности для кормовых культур. Например, наши сорта пшеницы включены в госреестр как ценные по качеству. Некоторые наши образцы уже близки по характеристикам к лучшим сортам, полученным в условиях юга.

Елена Долгова, завотделом биохимии и биотехнологии НПЦ НАН Беларуси по земледелию