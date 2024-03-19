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Беларусь готовится к новому агросезону - впереди посевная
Агросезон в Беларуси выходит на важный этап - впереди посевная. Аграрии активно проводят подкормку озимых культур, а также начинают засевать поля яровыми. В Минской области планируют обработать более 100 тыс. га. Инвестиции аграриев-ученых также востребованы. В научно-практическом центре Академии наук по земледелию в Жодино появился питомник гибридизации озимого рапса. Ценная и высокорентабельная культура в АПК способна заменить импорт. Также одна из задач - ускорение селекционных процессов и получение максимально качественных семян.
Это и технологическое качество, и хлебопекарное качество для зерновых культур. Это анализ питательной ценности для кормовых культур. Например, наши сорта пшеницы включены в госреестр как ценные по качеству. Некоторые наши образцы уже близки по характеристикам к лучшим сортам, полученным в условиях юга.
Под урожай нового года Государственный реестр страны пополнился двумя десятками сортов отечественной селекции. Еще более 30 ученые передали на сортоиспытания.
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