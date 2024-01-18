Беларусь готовится к празднованию 80-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков

В правительстве Беларуси на втором заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 80-летия освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков обсуждали место проведения военного парада 3 Июля. На сегодня, как отметил премьер-министр, есть несколько вариантов. Главное - принять во внимание все обстоятельства, учитывая масштабность действа.