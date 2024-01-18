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Беларусь готовится к празднованию 80-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков

В правительстве Беларуси на втором заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 80-летия освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков обсуждали место проведения военного парада 3 Июля. На сегодня, как отметил премьер-министр, есть несколько вариантов. Главное - принять во внимание все обстоятельства, учитывая масштабность действа.

Надо заслушать членов оргкомитетов и окончательно определиться с вариантом. Если вариантов будет несколько, тогда доложить Президенту Беларуси для принятия окончательного решения.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Сейчас формируется перечень городов, которым вручат вымпел. Также готовятся культурные мероприятия и обсуждается логотип к этой праздничной дате как ключевой элемент оформления на всех торжествах.

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