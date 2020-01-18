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Беларусь готовится к празднованию Дня спасателя

Прожить одну жизнь - спасти тысячи! Беларусь готовится к празднованию Дня спасателя! Органам и подразделениям по чрезвычайным ситуациям 21 год. Накануне праздника спасатели проводят массовые показательные учения на самых сложных объектах. Открывают и новые центры безопасности по всей стране. С подробностями - Илья Цветков (видео).

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