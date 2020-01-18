Прожить одну жизнь - спасти тысячи! Беларусь готовится к празднованию Дня спасателя! Органам и подразделениям по чрезвычайным ситуациям 21 год. Накануне праздника спасатели проводят массовые показательные учения на самых сложных объектах. Открывают и новые центры безопасности по всей стране. С подробностями - Илья Цветков (видео).



