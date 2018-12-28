Беларусь готовится оказать Сирии очередную гуманитарную помощь

В этот раз в дружественную ближневосточную страну отправится два самосвала и автобус МАЗ, тренажеры, одежда, обувь, мебель, искусственные клапаны сердца, лекарственные средства, сухое цельное молоко. Общая стоимость материальных ценностей - почти 1 миллион рублей. Перечень определен постановлением Совета министров. Сегодня планируется начать загрузку железнодорожного состава.

А функция доставки традиционно возложена на МЧС, Министерство промышленности и Минтранс.