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Беларусь готовится оказать Сирии очередную гуманитарную помощь

В этот раз в дружественную ближневосточную страну отправится два самосвала и автобус МАЗ, тренажеры, одежда, обувь, мебель, искусственные клапаны сердца, лекарственные средства, сухое цельное молоко. Общая стоимость материальных ценностей - почти 1 миллион рублей. Перечень определен постановлением Совета министров. Сегодня планируется начать загрузку железнодорожного состава.
А функция доставки традиционно возложена на МЧС, Министерство промышленности и Минтранс.

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