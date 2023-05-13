В Минске состоялась генеральная репетиция ритуала чествования белорусских государственных символов

Беларусь в преддверии важного праздника! Завтра все мы с гордостью и особым трепетом отмечаем День Государственного флага, герба и гимна нашей страны.

Сегодня на площади Государственного флага в столице состоялась генеральная репетиция ритуала чествования наших государственных символов. В мероприятии примут участие около 5 тысяч человек со всей страны. Момент особенно волнительный для молодежи, которая впервые примет участие в такой масштабной торжественной церемонии. Для ребят, которые достигли совершеннолетия, это еще и очень символический ритуал - клятва верности.