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В Минске состоялась генеральная репетиция ритуала чествования белорусских государственных символов

Беларусь в преддверии важного праздника! Завтра все мы с гордостью и особым трепетом отмечаем День Государственного флага, герба и гимна нашей страны.

Сегодня на площади Государственного флага в столице состоялась генеральная репетиция ритуала чествования наших государственных символов. В мероприятии примут участие около 5 тысяч человек со всей страны. Момент особенно волнительный для молодежи, которая впервые примет участие в такой масштабной торжественной церемонии. Для ребят, которые достигли совершеннолетия, это еще и очень символический ритуал - клятва верности.

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