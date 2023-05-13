3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Минске состоялась генеральная репетиция ритуала чествования белорусских государственных символов
Беларусь в преддверии важного праздника! Завтра все мы с гордостью и особым трепетом отмечаем День Государственного флага, герба и гимна нашей страны.
Сегодня на площади Государственного флага в столице состоялась генеральная репетиция ритуала чествования наших государственных символов. В мероприятии примут участие около 5 тысяч человек со всей страны. Момент особенно волнительный для молодежи, которая впервые примет участие в такой масштабной торжественной церемонии. Для ребят, которые достигли совершеннолетия, это еще и очень символический ритуал - клятва верности.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все