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Беларусь готовится отметить День Независимости - техника готовится к параду на полигоне Липки
Наша память вечна. Белорусы помнят героев-предков - тех, кто отстоял независимость и подарил нам мир. В стране продолжается подготовка к празднованию 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Техника готовится к параду на полигоне Липки, тренировки пеших расчетов проходят на плацу Минской военной комендатуры. Все подробности у Карины Пашковой.
В канун главной даты в истории современной Беларуси - Дня Независимости - страна окунулась в подготовку к празднику. В год 80-летия освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков мероприятие пройдет особенно масштабно.
К параду, участие в котором примут в этом году около 5 тыс. военнослужащих и около 250 единиц техники, идет активная подготовка уже несколько недель. Сотни часов строевой и все для того, чтобы отладить движения до автоматизма. Минобороны, МВД, Госпогранкомитет, МЧС, Следственный комитет, кадетские училища и специализированные лицеи представят свои парадные расчеты. Чеканят шаг на плацу Минской военной комендатуры и девушки.
150 представительниц прекрасного пола - украшением парада станет женская коробка. Девушки наравне с коллегами-мужчинами регулярно тренируются, чтобы 3 июля выполнить свою задачу на отлично.
Честь открывать парад традиционно доверена курсантам Минского суворовского военного училища. Участие в минском параде 3 июля в честь Дня Независимости Беларуси вместе с нашими военными примут и военнослужащие из России, Казахстана и Азербайджана.
Эстафету шествия пешие расчеты передадут военной технике. Тренировки механизированной колонны проходят на аэродроме Липки. В этом году впервые на параде будет представлен оперативно-тактический комплекс "Искандер". Также белорусы смогут увидеть боевые машины, артиллерию, ракетные системы, вооружение ПВО, перспективные разработки отечественного ВПК.
В небе над Минском пролетят боевые самолеты и вертолеты. А ярким финалом парада станет выступление роты почетного караула и сводного военного оркестра.
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