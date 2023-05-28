Беларусь готовится подписать соглашение о свободной торговле с Ираном, в планах - Египет

Как продвигается работа по созданию зон свободной торговли в программе "Главный эфир" рассказал председатель Коллегии Евразийского экономической комиссии Михаил Мясникович.

"Мы выходим фактически на подписание свободной торговли с Ираном. Для Беларуси это очень важно, потому что защитные пошлины, которые сегодня действует в этой стране, они достаточно высоки, и наша продукция не может конкурировать с национальными товарами Ирана, - сказал он. - Мы вышли на 99 с лишним процентов, чтобы поддержка была за счет более льготного проникновения на рынок этого государства".

Михаил Мясникович отметил, что аналогичная работа сейчас идет с Египтом. Уникальность Египта, по его словам, заключается в том, что он играет достаточно мощную роль, и там есть соответствующие структуры для того, чтобы через Египет торговать со многими странами Африки.

Я думаю, что мы все-таки успеем это сделать в текущем году, чтобы подписать соглашение о зоне свободной торговли с Египтом. Это очень важно для наших предприятий, которые будут иметь достаточно льготный режим, чтобы зайти на рынок. По приблизительно половине белорусских товаров вообще будет обновлена пошлина ввозная. Это очень хорошая поддержка для белорусской экономики.