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Беларусь готовится раскрыть объятия для спортсменов и болельщиков из 18 стран - стартуют II Игры стран СНГ

Беларусь готовится раскрыть объятия для спортсменов и болельщиков из 18 стран. Стартуют II Игры стран СНГ.

Спорт в нашей стране никто не отменял, даже если этого очень хотели бы на Западе.

Наша выездная студия работает у "Минск-Арены". Переносимся туда. На связи с нами Екатерина Тихомирова.

Совсем чуть-чуть остается до старта II Игр стран СНГ. Команды из девяти государств Содружества плюс Монголия, Вьетнам, Объединенные Арабские Эмираты - всего 18 команд и более 2 тысяч атлетов. Здесь, на "Минск-Арене", пройдет торжественная церемония открытия форума. Пока же готовятся площадки. Готовятся и наши спортсмены. Иван Григорьевич Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики, а также Мария Гнедчик, представитель нашей сборной по современному пятиборью - гости сегодняшней нашей студии.

Для меня выступать на родной арене, дома, в родных стенах - это всегда приятно. Это большое количество болельщиков. Эта поддержка родных и близких. Я думаю, что будут проведены эти игры очень с большим размахом и будет очень интересно, будет очень красиво и круто.
Мария Гнедчик, представитель сборной Беларуси по современному пятиборью

У организаторов, я точно могу сказать, настрой провести прекрасные соревнования. Гостеприимства белорусам не занимать. Точно также проведем как Европейские игры, как матч "США - Европа". Точно также проведем II Игры стран СНГ. Наши атлеты готовятся, они молодые. Я хотел бы точно сказать, что на этих стартах будут рождаться новые атлеты мирового уровня.

Мы, конечно, тоже желаем нашим спортсменам красочного фестиваля дружбы, азартной борьбы и обязательно будем за них болеть.

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