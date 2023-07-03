Беларусь готовится раскрыть объятия для спортсменов и болельщиков из 18 стран - стартуют II Игры стран СНГ

Для меня выступать на родной арене, дома, в родных стенах - это всегда приятно. Это большое количество болельщиков. Эта поддержка родных и близких. Я думаю, что будут проведены эти игры очень с большим размахом и будет очень интересно, будет очень красиво и круто.

Мария Гнедчик, представитель сборной Беларуси по современному пятиборью

