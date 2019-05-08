Страна в предвкушении главного майского праздника. И "Поезд Победы" сегодня вечером прибудет во Дворец Республики. Там в 16 часов начнется торжественное собрание и праздничный концерт мастеров искусств, посвященный Дню Великой Победы. Всех пассажиров - участников и зрителей концерта - поезд памяти, словно машина времени, пронесет сквозь всю войну и доставит в современный Минск.

Действо развернется не только на сцене, но и на крыльце Дворца Республики, в фойе. Зрители с первых мгновений смогут погрузится в атмосферу победного мая. Песни военных лет прозвучат в исполнении как популярных белорусских артистов, так и молодых исполнителей, солистов оперы.