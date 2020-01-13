Беларусь готовится встретить старый Новый год

Еще одна возможность встретить Новый год, по-старому! В ночь на 14-е января Беларусь продолжит отмечать любимый зимний праздник. Впрочем, такой редкий исторический феномен - ничто иное, как результат смены летоисчисления: переход от Юлианского на Григорианский календарь. Традиционно накануне старого Нового года принято гадать на суженого, а также колядовать.



