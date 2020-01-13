ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Беларусь готовится встретить старый Новый год

Еще одна возможность встретить Новый год, по-старому! В ночь на 14-е января Беларусь продолжит отмечать любимый зимний праздник. Впрочем, такой редкий исторический феномен - ничто иное, как результат смены летоисчисления: переход от Юлианского на Григорианский календарь. Традиционно накануне старого Нового года принято гадать на суженого, а также колядовать.

Новогодняя иллюминация в Минске будет работать до 15 января

В ночь на вторник в Минске будет настоящая праздничная атмосфера. Новогоднюю подсветку не отключат до самого утра. В целом яркая иллюминация на улицах столицы сохранится до 15 января.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все