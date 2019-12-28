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Беларусь и Албания отменили визы
Минск и Тирана отменили визы. Раньше отправиться в Албанию без штампа в паспорте белорусам можно было во время туристического сезона - с мая по ноябрь. Теперь свободный въезд круглый год. А значит, больше не придется платить консульский сбор в размере от 50 до 100 евро. Кстати, туроператоры предлагают отдых в этой балканской стране,в том числе с вылетом из Минска. У Албании выход сразу к двум морям - Ионическому и Адриатическому. По цене это небольшое государство сопоставимо с Черногорией.
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