Беларусь и Албания отменили визы

Минск и Тирана отменили визы. Раньше отправиться в Албанию без штампа в паспорте белорусам можно было во время туристического сезона - с мая по ноябрь. Теперь свободный въезд круглый год. А значит, больше не придется платить консульский сбор в размере от 50 до 100 евро. Кстати, туроператоры предлагают отдых в этой балканской стране,в том числе с вылетом из Минска. У Албании выход сразу к двум морям - Ионическому и Адриатическому. По цене это небольшое государство сопоставимо с Черногорией.



