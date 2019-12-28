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Беларусь и Албания подписали соглашение о взаимной отмене виз

Последние годы страна вводила безвизовый режим для белорусов на время туристического сезона с мая по ноябрь. Теперь же свободный въезд круглый год, и больше не придется платить консульский сбор в размере от 50 до 100 евро.

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