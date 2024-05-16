Беларусь и Азербайджан планируют совместно выпускать тысячу тракторов в год

Доля белорусских тракторов на азербайджанском рынке достигла 80 %. В планах - нарастить совместное производство до тысячи единиц в год.

В Азербайджане партнером МТЗ с 2007 года выступает Гянджинский автомобильный завод, где в 2023-м произвели почти 800 единиц техники по белорусским машинокомплектам, сообщил директор МТЗ Виталий Вовк, отметив, что сегодня ведущие предприятия стремятся организовать производства как можно ближе к местам эксплуатации техники. Это помогает обеспечить качественный сервис и создать новые рабочие места.