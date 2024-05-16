Беларусь и Азербайджан продолжат работу в области стандартизации, метрологии и оценки соответствия

Беларусь и Азербайджан продолжат работу в области стандартизации, метрологии, оценки соответствия и аккредитации. Речь об этом шла на встречах председателя Госстандарта Елены Моргуновой с заместителем руководителя Государственной службы по антимонополии и контролю за потребительским Ильгаром Гасановым и министром экономики Азербайджанской Республики Микаилом Чингиз оглы Джаббаровым, сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службуГосстандарта.



Тема - обсуждение повестки сотрудничества в области обеспечения качества, обмена научно-техническим опытом.



По итогам встреч достигнута договоренность о скорейшем завершении в Азербайджанской Республике внутригосударственного согласования по проекту актуализированного соглашения между Госстандартом Беларуси и Министерством экономики Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии, оценки соответствия и аккредитации. Подписать его стороны намерены на предстоящем заседании Межправительственной белорусско-азербайджанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое пройдет в Минске в июне этого года.



В отношении двухстороннего соглашения о взаимном признании документов об оценке соответствия на системы управления (менеджмента) работы будут продолжены. Эксперты дополнительно уточнят сферу его применения с учетом действующих национальных законодательств. Цель - найти оптимальные пути для упрощения доступа продукции, прежде всего пищевой, изготовителей при поставках на рынки двух стран.



Елена Моргунова подчеркнула важность этого шага для укрепления межстранового сотрудничества в области качества.



Стороны также проинформировали друг друга о направлениях проводимых работ. В частности, в Азербайджане реализуется Государственная программа на 2023-2025 годы по адаптации национальной системы стандартизации к международным требованиям.



Азербайджанские коллеги также высказали заинтересованность в сотрудничестве с Госстандартом по вопросам подготовки экспертов в сфере аккредитации, изучению белорусского опыта развития стандартизации в условиях технического регулирования.



