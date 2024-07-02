Беларусь и Болгария подписали соглашение о сотрудничестве в журналистской сфере

Видно, что вы развиваетесь и хотите жить по своим законам, а не по тем, которые нам навязывает Европейский союз. У меня было большое желание приехать в Беларусь, потому что я многое слышала и знала о вашей стране. Я знала, что вы представители героического народа, что меньше всего предателей в годы Второй мировой войны было как раз в Беларуси. Конечно, это страна смелого и героического народа, с чем я вас и поздравляю

Снежана Тодорова, председатель Союза болгарских журналистов