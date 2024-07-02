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Беларусь и Болгария подписали соглашение о сотрудничестве в журналистской сфере
Беларусь и Болгария подписали соглашение о сотрудничестве в журналистской сфере на пять лет. Документ предполагает создание информационной платформы для сотрудничества представителей СМИ и их поддержку на международной арене, обучение молодых сотрудников и обмен контентом.
Очень важно сейчас и белорусским, и болгарским журналистам пробивать ту информационную стену, которую выстраивают между нашими странами, народами и журналистскими сообществами отдельные руководители ЕС либо недружественных государств. Более 65 процентов граждан Болгарии поддерживают нашу политику, прямые двусторонние контакты против уничтожения исторической памяти, которая объединяет наши народы
Видно, что вы развиваетесь и хотите жить по своим законам, а не по тем, которые нам навязывает Европейский союз. У меня было большое желание приехать в Беларусь, потому что я многое слышала и знала о вашей стране. Я знала, что вы представители героического народа, что меньше всего предателей в годы Второй мировой войны было как раз в Беларуси. Конечно, это страна смелого и героического народа, с чем я вас и поздравляю
Стратегическое соглашение - итог многолетнего и плодотворного сотрудничества журналистов двух стран. Во время круглого стола с участием представителей СМИ Беларуси и Болгарии речь шла о перспективах будущего сотрудничества, роли современной журналистики и развитии медиасообщества.
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