Беларусь и Египет намерены теснее сотрудничать в сферах прикладной математики и медицины

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Арабской Республике Египет Сергей Терентьев встретился с ректором Арабской академии науки, технологий и морского транспорта Исмаилом Абдель Гафаром. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на в белорусскоезагранучреждениев Египте.

Стороны обсудили состояние белорусско-арабского межвузовского сотрудничества. Исмаил Абдель Гафар выразил готовность академии продолжать сотрудничество с белорусскими вузами, в частности с Белорусским государственным университетом и другими вузами, по приоритетным направлениям. К примеру, таким, как прикладная математика, информационные технологии, искусственный интеллект и медицина.

Кроме того, были переданы предложения по сотрудничеству в области охраны окружающей среды по линии институтов, подведомственных Министерству природных ресурсов и окружающей среды Беларуси, а также белорусской Национальной академии наук.