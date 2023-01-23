3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Беларусь и Египет намерены теснее сотрудничать в сферах прикладной математики и медицины
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Арабской Республике Египет Сергей Терентьев встретился с ректором Арабской академии науки, технологий и морского транспорта Исмаилом Абдель Гафаром. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на в белорусскоезагранучреждениев Египте.
Стороны обсудили состояние белорусско-арабского межвузовского сотрудничества. Исмаил Абдель Гафар выразил готовность академии продолжать сотрудничество с белорусскими вузами, в частности с Белорусским государственным университетом и другими вузами, по приоритетным направлениям. К примеру, таким, как прикладная математика, информационные технологии, искусственный интеллект и медицина.
Кроме того, были переданы предложения по сотрудничеству в области охраны окружающей среды по линии институтов, подведомственных Министерству природных ресурсов и окружающей среды Беларуси, а также белорусской Национальной академии наук.
Фото: pixabay.com
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
О нейтрализации новых угроз с минимальным риском для жизни - в проекте "Диспозиция"
Зарплату более 2,5 тыс. белорусский рублей получает каждый четвертый работник в стране - Белстат
Адреналин и упорство! Как чемпионат по колке дров среди журналистов стал прекрасным тимбилдингом
"Чтобы замуж не выходили абы за кого!" Президент показал тактику колки дров
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов