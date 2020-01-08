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Беларусь и ЕС подписали соглашение об упрощении выдачи виз

Сегодня в Брюсселе состоялась церемония подписания соглашений между Беларусью и ЕС об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения. Соглашения предусматривают на взаимной основе упрощение порядка выдачи виз, включая снижение визового сбора до 35 евро, а также сотрудничество Беларуси и ЕС в области реадмиссии. Положения соглашений начнут применяться в первый день второго месяца после обмена уведомлениями о выполнении сторонами внутренних процедур, то есть могут вступить в силу в июне. Теперь же они будут переданы на согласование в Европейский парламент. С нашей стороны необходима ратификация документов Национальным собранием Беларуси.

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