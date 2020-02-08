Беларусь и Карелия увеличат товарооборот до $100 млн

Надежное в отношении с Россией тесное межрегиональное сотрудничество. Например, с Карелией у нас крепкая производственная кооперация.

В ближайшие 2 года наша страна и этот российский регион планируют увеличить товарооборот до 100 миллионов долларов. За что в столице Карелии любят белорусские продукты? И почему в этом российском регионе каждый третий имеет белорусские корни?

Из края суровых морозов и гостеприимных людей - репортаж Дарьи Белоусовой-Петровской.





Столицу Карелии Петрозаводск называют портом 5 морей

Город расположен на берегу второго по величине озера Европы Онежского и через водные системы имеет выход в Балтийское, Белое, Баренцево, Каспийское и Черное моря. Основан в начале XVIII века Петром I и по характеру суров и неприступен. По климату и условиям его приравнивают к районам Крайнего Севера.

В 2018 году Беларусь и Карелия подписали план сотрудничества на ближайшие три года. Благодаря этому документу товарооборот достигнет 100 миллионов долларов. Акцент сделан на промышленную кооперацию. Тогда было принято решение открыть в Петрозаводске сборочное производство белорусской лесозаготовительной техники.

Белорусское предприятие "Амкодор-Онего" будет выпускать в Карелии до 500 машин в год

Сейчас на заводе "Амкадор-Онего" полным ходом идут работы по реконструкции. Белорусы выкупили старые площадки бывшего Онежского тракторного завода, который, не выдержав конкуренции, обанкротился. Пока здесь идет крупноузловая сборка тяжелых форвардеров. Это мощная машина грузоподъемностью 14 тонн. За один рейс способна перевозить до 16 кубических метров лесоматериала и достигать скорости 28 километров в час. В этом году планируется выпустить 60 машин, а постепенно мощность завода вырастет до 500 машин в год.

В Петрозаводске знают вкус и белорусских продуктов

Уже более 10 лет Елена Васильева привозит в столицу Карелии отечественные колбасы, тушенку, сало, сыры и даже соки и квас. Начинала с маленького магазина, который благодаря высокому спросу вырос в "Белорусскую деревню".

На территории Карелии официально проживают более 23 тысяч белорусов

Услышать в Петрозаводске стихи белорусского поэта Петра Глебки не случайность. По численности населения белорусы в Карелии на третьем месте после русских и карел. После Великой Отечественной войны многие приезжали сюда восстанавливать сельское хозяйство и железную дорогу. Остались. Завели семьи. И теперь здесь одна из крупных белорусских диаспор в России. Официально более 23 тысяч человек.

Совместный проект - издание книги "Все святые Карелии"