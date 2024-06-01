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Беларусь и Китай будут проводить совместную дружественную политику по отстаиванию своих интересов - Кочанова
Высокий уровень встреч белорусской парламентской делегации в Китае во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой стал продолжением диалога на уровне глав государств. Первое заседание Комитета высокого уровня - уже историческая веха сотрудничества законодательных органов. Между парламентами действует соглашение о сотрудничестве. Есть соглашения между ведомствами: в сферах здравоохранения, образования, экономики. Пекин поддерживает Минск на пути в ШОС, ждем поддержку и по вступлению в БРИКС. Итоги визита белорусских парламентариев подвела председатель Совета Республики Национального собрания в интервью Виктории Сенкевич.
Визит очень знаковый для парламентариев, считает Наталья Кочанова. "Мы впервые провели заседание Комитета высокого уровня сотрудничества между парламентариями Республики Беларусь и КНР, который был создан недавно. Это первое заседание. Мы обсудили все направления сотрудничества между Беларусью и Китаем. Прежде всего это касается законодательной базы наших стран, совместного участия в международных организациях, отстаивания интересов наших стран на международной арене, вопросов экономики, социально-экономического развития наших стран и гуманитарной сферы: образования, здравоохранения, культуры, сохранения национальных традиций. Поэтому спектр вопросов, который обсуждался, был достаточно широк и многопланов", - констатировала председатель Совета Республики.
По ее словам, встречи и темы, которые обсуждались, очень важны для двух стран. "И несмотря на те обстоятельства, которые складываются вокруг наших стран (это и попытка санкционного давления, и вмешательство во внутренние дела наших стран), мы понимаем, что вместе мы должны и будем в дальнейшем проводить совместную дружественную политику по отстаиванию наших интересов", - заключила Наталья Кочанова.
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