Беларусь и Китай открыли совместный Год регионов

Дипломатическими нотами обменялись заместитель министра иностранных дел Николай Борисевич и посол Китая в Беларуси Се Сяоюн. Сотрудничество между регионами касается практически всех сфер: от политических и торгово-экономических до научно-технических и социально-гуманитарных.

Посол КНР отмечает: взаимодействие наших стран происходит стабильно, стремительно и плодотворно. К слову, развивать сотрудничество на уровне регионов Беларусь и Китай не начинают с нуля. Взаимодействие в таком формате уже традиция. Все области Беларуси и Минск установили побратимские связи с двумя и более провинциями Китая.