Беларусь и Китай подписали 17 новых соглашений в области образования

Визит белорусской делегации в Пекин для участия в Международной образовательной выставке China Education Expo состоялся 16-22 февраля, на мероприятии была организована работа тематической экспозиции "Образование в Беларуси" с презентацией образовательных программ ведущих белорусских университетов. Об этом сообщает БелТА.

"На сегодня между учреждениями образования Беларуси и Китая подписано более 530 прямых договоров о сотрудничестве. Много лет сохраняет свой рост взаимная академическая мобильность. В учреждениях образования нашей страны обучаются около 8 тыс. китайских граждан, в университетах Китая проходят обучение почти 500 белорусов. Активно продвигается создание совместных образовательных структур. Так, в настоящее время функционируют семь совместных структур: три лаборатории, два центра и два института. Прорабатывается также возможность организации совместной подготовки кадров высшей научной квалификации. Учреждениями образования двух стран реализуются 40 совместных образовательных программ первой и второй ступеней высшего образования, 10 из которых разработаны в последние два года", - проинформировали в пресс-службе.

Международная образовательная выставка China Education Expo стала продолжением положительного сотрудничества в сфере образования.

Беларусь представляли ведущие вузы страны: Белорусский государственный экономический университет, БГУИР, МГЛУ, Белорусский государственный университет культуры и искусств, Гомельский государственный технический университет имени П.О.Сухого, БНТУ, Полоцкий государственный университет им. Евфросинии Полоцкой и Могилевский государственный университет им. А.А. Кулешова.

"Тематическая экспозиция "Образование в Беларуси" вызвала большой интерес среди посетителей выставки. Широкий спектр демонстрируемых проектов и программ обучения по различным специальностям позволил заинтересованным познакомиться с образовательным потенциалом белорусских учреждений высшего образования. Коллективная тематическая экспозиция ведущих белорусских учреждений высшего образования стала самой востребованной и среди китайских абитуриентов и руководителей ведущих китайских университетов. Стоит отметить, что белорусская делегация была единственной иностранной делегацией, представленной на выставке. В период ее работы белорусский стенд посетили более 2 тыс. юношей и девушек Китая, заинтересованных в обучении в Беларуси", - отметили в образовательном ведомстве.

Во время работы выставки состоялась встреча белорусских представителей с генеральным секретарем Китайской ассоциации по международному обмену в сфере образования Ван Юнли, начальником отдела Департамента международного сотрудничества и обмена Министерства образования КНР Лю Цзяньцин. Также в ходе визита белорусская делегация посетила Ланфанскую высшую среднюю школу "Шугао" (уезд Сянхэ), крупнейшие консалтинговые агентства Talent Education Charitable Foundation, ООО "Цзинь Цзиле", Beijing Hangzhou Learning Co., Ltd, учреждения высшего образования КНР - Пекинский университет языка и культуры и Пекинский университет гражданского строительства и архитектуры.

"В ходе проведения переговоров в Пекинском университете гражданского строительства и архитектуры обсуждалась возможность вступления учреждений высшего образования Беларуси в Международный инженерно-архитектурный консорциум учреждений образования. По итогам встреч представителей белорусских вузов в китайских университетах и консалтинговых компаниях подписано 17 соглашений о сотрудничестве в области образовательных услуг, 16 соглашений проработано для подписания. Организаторами и участниками выставки отмечен высокий уровень презентации возможностей обучения в нашей стране, что будет способствовать укреплению престижа белорусского образования", - добавили в Министерстве образования.